Tiro con l'arco a Petralia Sottana, memorial Nino Santangelo per il trofeo delle Madonie

La cittadina madonita ospita per il secondo anno di fila, il campionato regionale 2019 di tiro con l’arco. Alla gara prenderanno parte circa 140 atleti atleti provenienti da tutta la regione, un movimento di circa 200 persone considerando anche i tecnici e gli accompagnatori. Oltre alle sfide individuali, per l’arco olimpico, e compound, sulla linea di tiro saranno rappresentate circa 25 Società. In palio i titoli regionali di classe e quelli assoluti, individuali, a squadre maschile e femminile e a squadre miste, gara inserita anche nel programma dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

L'evento organizzato dagli Arcieri Grifoni di Sicilia e dal Parco Avventura Madonie, si svolgerà sotto l'egida della Federazione italiana tiro con l'arco e del comitato regionale Fitarco Sicilia e godrà del patrocinio comune di Petralia Sottana. Al Campionato Regionale di tiro alla targa all'aperto, si tira su distanze variabili in base alle divisioni (Arco Olimpico e Arco Compound) e alle diverse classi: Seniores Maschile e Femminile, Master M-F, Junior M-F, Allievi M-F e Ragazzi M-F.

Sabato 20 Luglio scenderanno in campo le classi Juniores che tireranno con la formula della gara 70m (72 frecce a 70 metri), Allievi Maschili e Femminili che tireranno con la formula della gara 60m (72 frecce a 60 metri), Ragazzi Maschili e Femminili che tireranno con la formula della gara 40m (72 frecce a 40 metri) e Giovanissimi Maschili e Femminili che tireranno con la formula della gara 25m (72 frecce a 25 metri) della divisione Arco Olimpico, mentre la divisione Compound Maschile e Femminile con la formula della gara 50m (72 frecce a 50m).

Domenica 21 Luglio scenderanno in campo le classi Seniores e Master, Maschili e Femminili si svolgeranno con la formula della gara 70m (72 frecce a 70 metri) per la divisione Arco Olimpico. Al termine delle 72 frecce di qualifica, che determinano anche la griglia degli scontri diretti per i titoli assoluti, verranno quindi assegnati i titoli regionali di classe.

I match a scontro diretto per i titoli assoluti si svolgono con il set system per l'arco olimpico a distanza variabile in base alla classe da 70 a 25 metri, su bersagli da 122 centimetri, mentre le sfide del compound si svolgono con i punteggi cumulativi su bersagli da 80 cm posizionati a 50 metri.

Il programma

Sabato 20 Luglio – Campo Sportivo Comunale

09.00 - 09.20 Accreditamento atleti

09.30 - 13.00 Gara di qualifica 72 frecce divisioni Arco Olimpico Giovanili e Compound

13.00 - 13.30 Pausa pranzo

13.40 - 16.30 Scontri diretti Individuali, Squadre e Mixed Team divisioni Arco Olimpico Giovanili e Compound

A seguire Cerimonia di Premiazione per i titoli individuali, squadre, assoluti individuali, assoluti squadre e mixed team

Domenica 21 Luglio – Campo Sportivo Comunale

09.00 - 09.20 Accreditamento atleti

09.30 - 13.00 Gara di qualifica 72 frecce divisioni Arco Olimpico

13.00 - 13.30 Pausa pranzo

13.40 - 16.30 Scontri diretti Individuali, Squadre e Mixed Team divisioni Arco Olimpico

A seguire Cerimonia di Premiazione per i titoli individuali, squadre, assoluti individuali, assoluti squadre e mixed team