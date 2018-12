"Christmas run", a Capaci si disputa il trofeo natalizio tra sport e benessere

Domenica 16 Dicembre avrà luogo la manifestazione "Christmas Run" Trofeo Città di Capaci. L'evento patrocinato dal Comune di Capaci ed organizzato dalla ASD Polisportiva Pegaso e dall'Acsi Sicilia Occidentale.

Sarà un evento unico nel suo genere tra l'atmosfera natalizia avvolta dal piccolo villaggio di artigiani nella piazza principale di Capaci aspettando l'arrivo dei runner dai più piccoli ai master in tema natalizio. Saranno presenti alla gara tantissimi grandi atleti siciliani e non tra cui Fabrizio Vallone Campione, detentore record italiano dei 10.000. Corsa Valida come Prova Ufficiale del Campionato BioRace Trofeo ECP Pegaso Abacus/Per...Correre e Coppa Giovani ACSI Sicilia Occidentale. La manifestazione avrà inizio alle ore 8:30 in Piazza Matrice a Capaci.