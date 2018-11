"Trilogia del viaggio", nella chiesa di San Saverio all'Albergheria i racconti di Gaetano Basile

Sabato 3 novembre alle 18.00 nella Chiesa di San Saverio all’Albergheria “O Nici, O Nici” viaggio per cielo, spettacolo musicale ispirato ai temi dell’amore e della morte, con la partecipazione dello scrittore-giornalista Gaetano Basile. Si chiude così "Trilogia del viaggio”, un progetto ideato dalla cantante Laura Mollica e inserito nella programmazione degli eventi di “Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018”. Che siano trattati con ironia, con religioso coinvolgimento o con passione, questi due temi così contrapposti, ma strettamente connessi tra di loro, esprimono il vero carattere dei siciliani, il loro profondo rapporto con la memoria. I canti dello spettacolo, espressi in forma cameristica, disegnano un percorso emozionale a tratti intramezzato dai racconti di Basile, raffinato e attento conoscitore dello spirito dei siciliani.

“Trilogia del viaggio” si sviluppa in tre momenti di spettacolo e si concentra sul rapporto che la Sicilia e i siciliani hanno con i tre elementi: mare, terra e cielo. E’un “viaggio” che aiuta a comprendere quanto la nostra cultura sia la sintesi delle culture del Mediterraneo, che si sono fuse insieme nei secoli di storia e di cui sono ancora presenti le peculiarità visibili in molti aspetti della vita, dalla lingua alle sonorità dei canti, fino ad alcuni aspetti di devozione spirituale. Un viaggio, quindi, con tre soste che si concretizzano in tre momenti di spettacolo che, oltre ai testi, utilizza musiche e canti di antica tradizione orale, scelti e diretti da Giuseppe Greco. Insieme a Laura Mollica e Giuseppe Greco, una formazione cameristica composta da Giuseppe Cusumano (violino-sax soprano), Paolo Pellegrino (violoncello), Daniele Schimmenti (percussioni). Trilogia del viaggio è realizzata dall’Associazione Culturale “Officina dell’Arte”. Laura Mollica, artista iscritta al REI-Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia, per la convenzione UNESCO – Regione Siciliana, quale “Espressione” dell’Identità siciliana è considerata ambasciatrice della musica siciliana nel mondo.