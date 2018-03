Tributo a Lucio Dalla dei Futura al Dorian

L’uomo, il mito, il cantautore. Da celebrare, da amare, da cantare. In altre parole: Lucio Dalla. Farne sentire le atmosfere positive è compito dei Futura venerdì 30 marzo al Dorian - il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna - in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena servito al tavolo o un ampio menù di antipasti, primi e secondi. Alle 22 sarà il turno parte il concerto in acustico dei Futura. Giovanni Butticè, Francesco Cavataio, Carlo Cirri, Giuseppe Romano, Stefano D’Amico e Ilaria Palazzo suoneranno le più note canzoni di una delle colonne portanti del cantautorato italiano. In scaletta: “Caruso”, “Attenti al lupo”, “Canzone” e tanti altri brani. Ingresso a pagamento.

Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615 o al 3939773133