Tributo ai Duran Duran allo Spasimo. Venerdì 6 Settembre 2019 al Complesso Monumentale dello Spasimo l'associazione Culturale Memphis e Dorian Eventi presentano: Skin Trade Duran Duran Tribute "Live at the open air church".

L'unico tributo ai Duran Duran del sud Italia, in uno dei luoghi più emozionanti ed amati della città di Palermo, la Chiesa gotica cinquecentesca a cielo aperto del Complesso Monumentale dello Spasimo. Il concerto tributo toccherà tutta la carriera dei Duran Duran, dagli esordi di Planet Earth, Save A Prayer, Rio, a famose hits come The Reflex, The Wild Boys, A View To A Kill, Notorious, Ordinary World, sino ai successi degli anni 2000. Non mancheranno le chicche per i conoscitori più appassionati.



Data la particolarità del monumento, l'ingresso prevede posti solo a sedere e limitati. Prezzo al botteghino giorno evento 15 euro. In prevendita, già disponibile, 13 euro. Prevendite acquistabili da Mela Ripari Via Marconi 4 A. Per prenotazioni (anche per aperitivo) clicca su questo link.



[ SKIN TRADE DURAN DURAN TRIBUTE ]

Giampiero Militello: Lead Vocal

Massimo D'Antoni: Keyboards, Sequencer

Giuseppe Maniaci: Bass, Programming

Massimo Cicatello: Guitar

Roberto Giammanco: Drums

Sandra D'Accardo: Backing Vocals

Giovanna Vittoria Giordano: Backing Vocals

Sound Engineer: Francesco Chiavetta.