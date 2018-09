Treno del gusto, da Palermo a Cefalù mangiando gelato a bordo di una locomotiva d'epoca

Treno storico da Palermo a Cefalù. Appuntamento per sabato 29 settembre con partenza dalla stazione Palermo Centrale e arrivo alla stazione di Cefalù a bordo di carrozze “Centoporte” con locomotiva diesel d’epoca.

L'tinerario 12 dell'iniziativa "Treni storici del gusto", che da Palermo porterà a Cefalù, fa parte di una serie di tour culturali e "Laboratori del gusto" che porta a viaggiare su treni storici alla scoperta della Sicilia. A bordo treno, “Laboratorio del gusto” con un gelato “senza prescia” per tutti i viaggiatori insieme a una piccola brioche con il “tuppo”. A Cefalù, poi, presso il centro culturale Bastione Innovazione Cibo Cultura, prenderà vita un altro laboratorio sui prodotti delle Madonie: manna, provola, miele di Ape Nera Sicula, albicocca di Scillato, agricoltura biologica e pane prodotto dai grani antichi. A seguire, si avrà la possibilità di fare itinerari turistico-culturali nel centro storico di Cefalù accompagnati da una guida.

Il costo è di 10 euro intero, 5 euro ridotto se si sale a bordo dalle stazioni tra Palermo e Altavilla fino a Cefalù; 6 euro intero, 3 euro ridotto invece se la partenza è dalle stazioni di Termini Imerese fino a Cefalù. E' possibile effettuare la sola corsa di andata o ritorno al 50% delle tariffe indicate; tariffa ragazzo 4-12 anni non compiuti; gratuità 0-4 anni non compiuti, accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere. I biglietti ferroviari sono già acquistabili attraverso tutti i canali Trenitalia: sito web, biglietterie e self service in stazione, agenzie di viaggi abilitate e a bordo treno senza sovrapprezzo (salvo disponibilità posti).