Riparte il treno del gusto: da Palermo a Selinunte degustando olio e pane nero

Un altro viaggio del gusto sta per partire da Palermo. Si tratta del Treno dell’olio e del pane nero che domani viaggerà dalla stazione Centrale fino a Castelvetrano e Selinunte. A Castelvetrano i viaggiatori visiteranno i frantoi o mulini e il centro storico. A Selinunte, possibilità di visitare il Parco archeologico usufruendo di uno sconto del 50% sul costo del biglietto con escursione guidata inclusa.

L'iniziativa rientra nel programma dei treni storici del gusto promossi dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana con la collaborazione della Fondazione FS e Slow Food. Partenza prevista alle 8,30. Il treno storico effettuerà fermate nelle stazioni intermedie di Palermo Notarbartolo (8.58), Isola delle Femmine (9.14), Cinisi-Terrasini (9.36), Partinico (9.53), Trappeto (10.07), Castellammare del Golfo (10.26), Salemi-Gibellina (11.17) con arrivo a Castelvetrano alle 11.35.

Il treno di ritorno partirà da Castelvetrano alle 17.15 con arrivo previsto a Palermo alle 20,30. Il prezzo del biglietto per gli adulti ammonta a 20 euro. Per chi volesse aggregarsi partendo dalla stazione di Partinico la cifrà scende a 10 euro. I bambini da 0 a 4 anni viaggiano gratis. I biglietti per il treno storico sono in vendita presso le biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com. Sarà possibile acquistare i titoli di viaggio anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, e in relazione alla disponibilità dei posti a sedere.

Durante il tragitto la condotta Slow Food di Palermo coinvolgerà i viaggiatori in un laboratorio del gusto per conoscere i prodotti e approfondire i temi legati al territorio. Dopo una visita al frantoio a Castelvetrano i passeggeri, con servizio bus dedicato, potranno raggiungere Selinunte. Nel pomeriggio sarà possibile visitare anche il Presidio del pane nero di Castelvetrano.