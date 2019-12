A Partinico torna il trenino di Babbo Natale: la magia delle feste avvolge il centro storico

I commercianti associati di via Francesco Crispi e Corso dei Mille, in collaborazione con Osso Animazione sono lieti di invitarvi venerdì 20 dicembre in centro storico a Partinico per un magico pomeriggio di Natale. Il trenino di Babbo Natale vi condurrà in giro per le vie del paese, ci saranno tanti giochi di animazione e caramelle in quantità. Babbo Natale ed il suo elfo ti aspettano per augurarti Buon Natale. E la magia continua anche giorno il 21, 22, 23 e 24 dicembre con tante altre novità.