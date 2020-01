Benedetto il Moro, trekking urbano alla scoperta del santo patrono di Palermo

Sabato 11 gennaio Silene vi propone una piacevole e interessante passeggiata urbana che intreccia una parte del tipico itinerario Arabo-Normanno con i luoghi legati a uno dei santi patroni più sentito dai palermitani: Benedetto il Moro. Durante il percorso, non solo chiese e conventi ma anche particolari e simbolici luoghi naturali ci trasporteranno a momenti unici della storia della nostra città.

Si parte dal Ponte dell’Ammiraglio, , e tocca anche la vicina chiesa coeva di San Giovanni dei Lebbrosi. Proseguendo lungo Corso dei Mille e la via Giafar si giunge al Castello di Maredolce, antico e monumentale “sollazzo” dei re normanni. Dopo la visita di Maredolce si riprende il cammino per il Convento di Santa Maria di Gesù, alle falde del monte Grifone, adiacente al cimitero monumentale. Dopo la visita del bel chiostro, della chiesa e degli altri ambienti nel convento ci si avvia per il facile percorso che arriva presso il Cipresso di San Benedetto, l’albero monumentale che la leggenda popolare vuole nato dal bastone che il santo conficcò nel terreno.

Il tour, che si dipana nella periferia sud-est della città, consente di conoscere uno spaccato urbanistico dove convivono aspetti residuali della “Conca d’Oro” raccontata dai viaggiatori del Grand Tour e l’espansione edilizia forsennata partita nei decenni successivi al dopoguerra, chiamata “il Sacco di Palermo” in cui la piaga mafiosa ebbe un ruolo determinante. In questi luoghi operò anche Padre Pino Puglisi che segnò una svolta di riscatto sociale in una zona di Palermo ad alta densità mafiosa.