Trekking al parco delle Madonie, domenica alla scoperta degli Abies Nebrodendis

Domenica 29 settembre il gruppo escursionismo del WWF Sicilia Nord Occidentale organizza un trekking nel Parco delle Madonie alla scoperta degli Abies nebrodensis, nel territorio di Polizzi Generosa.

Specie a fortissimo rischio estinzione, gli ultimi esemplari naturali di Abies nebrodebnsis si trovano nel Vallone Madonna degli Angeli, in zona A del Parco delle Madonie. Il sentiero d’accesso parte dal cancello dell'area Demaniale di Piano Noce, a quota 1300 metri sulla strada provinciale Polizzi Generosa - Piano Battaglia.

Il percorso dalla lunghezza di circa 10 km è quasi tutto su sentiero e di media/facile difficoltà con leggera faticosità iniziale in salita. L'appuntamento da Palermo è in via E. Basile, piazzola adiacente ingresso Università e fermata metro Orleans, ore 8:15 con partenza ore 8:30. Pranzo al sacco. Le escursioni del WWF sono aperte a tutti, soci e non soci. Chi si iscrive per l'occasione non pagherà la quota escursione di 5 euro che comprende assicurazione.