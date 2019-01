Verso Monte Grifone e oltre, una domenica di escursioni a Belmonte Mezzagno

Riprende domenica 13 gennaio l'attività escursionistica del WWF Sicilia Nord Occidentale. Obiettivo del trekking è la vetta di Monte Grifone penultima propaggine dei monti della Conca d'Oro che coronano la città di Palermo.

Ad accompagnare il gruppo sarà l'ex Presidente del WWF Palermo Pino Casamento, che cura l'attività di promozione ambientale ed escursionistica del gruppo Conca d'Oro e Fiume Oreto. Le uscite del WWF sono aperte a tutti, soci e non soci. Basta recarsi all'appuntamento prefissato, non occorre prenotazione: appuntamento per domenica 13 gennaio 2019. Escursione sui monti della Conca d’Oro: Monte Grifone (832 m), Belmonte Mezzagno (PA).

Le caratteristiche dell'escursione

Difficoltà: medio-facile. Leggera faticosità all'andata, per percorso costantemente in salita; al ritorno, la strada costantemente in discesa, comporta un leggero rischio a causa del terreno sdrucciolevole

Lunghezza del percorso: 7 Km circa

Tipo di suolo: sentieri forestali

Tempo di percorrenza: 4 ore tra cammino e soste

Dislivello: 300 m circa

Appuntamento: Via Ernesto Basile, piazzale antistante fermata metro Orleans, Palermo ore 8.15 partenza ore 8.30. Mezzi: per il raggiungimento del punto d’inizio dell’escursione useremo le auto private, le spese di viaggio verranno condivise fra gli occupanti di ogni singola auto (percorso auto a/r circa 40 km circa). Spese di viaggio: Le spese di viaggio verranno condivise fra gli occupanti di ogni singola auto. Colazione: al sacco, a carico di ogni partecipante (non dimenticare la provvista d’acqua). Attrezzatura e abbigliamento: abbigliamento adatto alla stagione. Sono necessari scarponi da escursionismo senza i quali non si potrà partecipare all'escursione. Portare anche scarpe di ricambio per poterle indossare a fine escursione ed evitare così di sporcare l’auto nella quale si è ospiti. Consigliati bastoncini da trekking. Non è un percorso idoneo a bambini inferiori a 10 anni. Non è un percorso adatto ai cani di media/grossa taglia. Contributo: non soci 5 euro, soci 3 euro. Il contributo comprende l’assicurazione contro infortuni.

Descrizione e programma

Da Ciaculli, via SP 38 raggiungeremo Belmonte Mezzagno, da cui per Via Beveratoio Vecchio, alla Portella di Palermo, a quota m 545.

Si percorre la carrareccia forestale che risale prima le pendici sud-occidentali (Jencheria) di Monte Grifone, portandosi poi sulle dorsali sommitali e quindi sulla vetta. Ritorno per lo stesso percorso. Fascia altimetrica: bassa montagna e alta collina Q/q (m) = 832/545. Monte Grifone (832 m di altitudine s.l.m.) è uno dei monti della Conca d’Oro, importante punto di orientamento per i Palermitani, per i quali rappresenta il limite meridionale della città. Guardando infatti dal centro di Palermo verso S si osserva la sagoma inconfondibile del monte, che sembra porsi come ultimo rilievo della Conca d’Oro in quella direzione.

In realtà l’arco di monti che circonda la città si prolunga ad E, ma tale prolungamento è visibile solo dalle aree costiere della città (Arenella, Acquasanta, Porto, Sant'Erasmo, Costa di Levante) proprio perché Monte Grifone ne copre la vista, se si guarda da altri luoghi, nascondendo sia il rilievo meridionale dello stesso monte, costituito da Monte Santa Caterina (m 690) e dalla sua dorsale orientale di Portella Larga (m 548), sia quello isolato della Montagna Grande di Misilmeri e Villabate (m 645) che raccordandosi nella località Portella di Gibilrossa (m 318) all'arco della Conca d’Oro, ne costituisce l’ultimo rilievo ad oriente. Si rientra a Palermo intorno alle ore 16.