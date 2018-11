Alla ricerca della roverella monumentale, trekking sui monti di Mezzojuso

Trekking: alla ricerca della roverella monumentale di Mezzojuso. Escursione di domenica 2 dicembre tra castagni, querce e la roverella monumentale (a 900 slm circa). Difficoltà: media. Lunghezza del percorso: 8 Km circa. Tipo di suolo: sentieri forestali, tratti di terreno naturale. Tempo di percorrenza: 6 ore tra cammino e soste. Dislivello: 300 m circa.

Appuntamento: Via Ernesto Basile, piazzale antistante fermata metro Orleans, Palermo ore 8.15 partenza ore 8.30. Mezzi: per il raggiungimento del punto d’inizio dell’escursione useremo le auto private, le spese di viaggio verranno condivise fra gli occupanti di ogni Singola auto (percorso auto a/r circa 90 km). Spese di viaggio: Le spese di viaggio verranno condivise fra gli occupanti di ogni singola auto

Colazione: Al sacco, a carico di ogni partecipante (non dimenticare la provvista d’acqua). Attrezzatura e Abbigliamento: Abbigliamento adatto alla stagione. Sono necessari scarponi da escursionismo senza i quali non si potrà partecipare all’escursione. Portare anche scarpe di ricambio per poterle indossare a fine escursione ed evitare così di sporcare l’auto nella quale si è ospiti. Consigliati bastoncini da trekking. Non è un percorso idoneo a bambini inferiori a 14 anni. Contributo: Non Soci 5 Euro – Soci 3 Euro. Il contributo comprende l’assicurazione contro infortuni.

Partendo da Palermo si percorrerà la strada statale scorrimento veloce fino a Mezzojuso quindi si lasceranno le auto vicino località Nocilla per percorrere un sentiero che sotto il bosco del limite occidentale della Riserva della Ficuzza porterà al rifugio Capreria. Si proverà a cercare e documentare una roverella indicata tra gli alberi monumentali di Sicilia. Si farà un circuito a forma di 9 rientrando dallo stesso sentiero per le auto. Rientro previsto a Palermo per le 18.00