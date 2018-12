Trekking a Petralia Soprana, l'escursione alla scoperta delle zone umide delle Madonie

Proseguono le escursioni del WWF Sicilia Nord Occidentale con un trekking sulle Madonie. L'ultima escursione autunnale prima del solstizio d'inverno verrà effettuata domenica 16 dicembre partendo da Palermo, alle ore 8,15 con auto proprie per Petralia Soprana. Una volta parcheggiate le autovetture si parte da portella Ferrone verso il Gorgo Pollicino attraverso una carrareccia che verrà abbandonata subito dopo.

Attraverso un ampio canalone, su una traccia discontinua con varie testimonianze di pastori, come marcati oramai in disuso, arriveremo in una zona dalle caratteristiche geologiche particolari. Da lì a poco al piano Catarineci dove sosteremo e inizieremo la nostra discesa sul versante est che guarda il paese di Geraci su sentiero tracciato dove ritroveremo la carrareccia verso il Gorgo Pollicino e infine alle auto. Percorso ad anello. Difficile (EE). Lunghezza del percorso: 11 Km circa; tipo di suolo: sentieri forestali, stradelle, tratti di terreno naturale roccioso; tempo di percorrenza: 6 ore circa, comprese le soste; dislivello totale accumulato: 750 m circa. Appuntamento Via Ernesto Basile, piazzale antistante fermata metro Orleans, Palermo ore 8.00 partenza ore 8.15. Non occorre prenotazione, partecipa chi si presenta all'appuntamento.

Per il raggiungimento del punto d’inizio dell’escursione useremo le auto private, le spese di viaggio verranno condivise fra gli occupanti di ogni singola auto. Colazione: Al sacco, a carico di ogni partecipante (non dimenticare la provvista d’acqua). Attrezzatura e Abbigliamento: Abbigliamento adatto alla stagione. Sono necessari scarponcini da escursionismo senza i quali non si potrà partecipare all’escursione. Portare anche scarpe di ricambio per poterle indossare a fine escursione ed evitare così di sporcare l’auto nella quale si è ospiti. Consigliati bastoncini da trekking.

Percorso non consigliato per ragazzi di età inferiore a 14 anni, che richiede comunque buona forma fisica e abitudine ad escursioni impegnative. Evitare di portare cani di grossa/media taglia di difficile gestione, solo cani piccoli da tenere eventualmente in braccio. Contributo: Non Soci 5 Euro – Soci 3 Euro. Il contributo comprende l’assicurazione contro infortuni. Rientro previsto a Palermo per le 19.00.