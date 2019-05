Le hit degli ultimi 50 anni da Vincentro con la Treephase band

Appuntamento con Treephase band da Vincentro Wine Bar in piazzetta Bagnasco, 3 domenica 26 maggio alle 22. In programma le maggiori hits italiane e internazionali degli ultimi 50 anni dal rock al pop, passando per la dance, soul, reggae, swing, blues. Ingresso libero. La band è formata da Paul Di Maria (voce e chitarra), Werther Bottino (chitarra e cori), Christian Bottino (basso e cori) e Antonio Amato (batteria) e propone un vastissimo repertorio che spazia nel tempo e tra diversi generi, colmo di brani che hanno fatto la storia nel panorama musicale mondiale, molto apprezzato dal pubblico. Le origini della Treephase Band, risalgono al dicembre 2009, dall’incontro del tutto casuale di Paul Di Maria, Werther Bottino e Daniele Modica mentre nel 2014 si unirà al progetto il bassista Christian Bottino e nell'ottobre 2016 alla batteria, Antonio Amato. Tra le caratteristiche della Treephase Band, gli impasti corali armoniosi e la versatilità di tutti i musicisti aperti ad interazioni con altri membri esterni alla band, e ad un costante aggiornamento del repertorio, stilato principalmente in base alle preferenze del loro pubblico. Lo spettacolo proposto è una miscela di suoni, allegria, colori e soprattutto la “interazione-gioco” col pubblico, punto di forza della band.