“Il trapasso dell’acino in vino”, spettacolo e degustazione alla Tonnara dell'Orsa

Mercoledì 21 agosto alle 21.30 a Cinisi Osterie dei Sommelier presenta lo spettacolo “Il trapasso dell’acino in vino” all'interno della Rassegna "Dell'Orsa e del vino" della Torre E Tonnara Dell'orsa.

Lo spettacolo, dalla sceneggiatura brillante a cura di Davide Ganci, grazie ad una cifra stilistica sapientemente bilanciata, coniuga egregiamente ironia e sagacia, oltre che numerosi spunti di riflessione e momenti di inebriante ilarità. Una pièce teatrale che tratta un’originale rivisitazione del miracolo della trasformazione dell’acqua in vino messa in atto da artisti con formazione e background diversi fra loro come: Antonio Pandolfo, cabarettista, attore e animatore italiano che vanta un variegato quanto ricco Cv, dal teatro con Emma Dante al grande schermo, con Ficarra e Picone – nel 2008 per «La Matassa» e nel 2017 «L’ora Legale» – fino ad approdare in televisione nel 2018 con «La mossa del cavallo» di Andrea Camilleri, e Giovanni Libeccio, autore ed interprete protagonista di «Come Fratelli», ultimo spettacolo teatrale del grandissimo Luigi Burruano.

La regia è a cura di Marco Pomar, autore di testi e scrittore di brevi racconti, da anni presente nel mondo del teatro e della commedia palermitana. Il progetto è promosso e realizzato da Osterie dei Sommelier, un brand che racchiude e coinvolge il mondo dell’eccellenza eno-gastronomica diffondendo la cultura del vino attraverso diverse forme d’arte con l’idea di trasformare luoghi storici, monumentali e cantine in culle della cultura e dell’enogastronomia. Alle 21.30, al termine dello spettacolo, è prevista una degustazione nella splendida cornice della Tonnara dell’Orsa. Costo del biglietto 5€. Biglietteria in loco. Contatti: (+39) 371 308 6854.