"Tramonti con musica d'autore" , la IV edizione a Ventimiglia di Sicilia

Gita a Ventimiglia per Palermo capitale italiana della cultura con la IV edizione di "TraMonti con Musica d'autore" , che prenderà vita venerdì 17 agosto alle 17.30, con raduno in piazza Santa Rosalia.

Natura e musica d'autore con i Quintessential Brass Ventimiglia di Sicilia. Una passeggiata tra le bellezze della Riserva naturale orientata "Pizzo Cane, Pizzo Trigna, Grotta Mazzamuto" da concludere con un concerto al tramonto. Paesaggi mozzafiato e cultura tornano a incontrarsi a Ventimiglia di Sicilia, venerdì 17 agosto alle 17,30 per la IV edizione di "TraMonti con Musica d' autore". Tra le novità di quest'anno, l'inserimento della manifestazione tra gli eventi del programma di "Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018".

Il prestigioso riconoscimento alle eccellenze del capoluogo siciliano va dunque "in gita" e sceglie non a caso gli itinerari naturalistici e paesaggistici del territorio. Immancabile, la seconda protagonista della manifestazione, la musica d'autore. Ad accogliere i partecipanti con un concerto al tramonto, saranno i "Quintessential Brass" con due talenti ventimigliesi - Salvatore La Porta, corno e -Antonino Meccia, tuba Oltre a -Francesco Pietralunga, trombone -Sergio Caltagirone, tromba -Biagio Genualdi, tromba .

"Con l'inserimento tra gli eventi di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 - dice il sindaco Antonio Rini - il successo di TraMonti con Musica d'autore assume una dimensione e una visione più ampia e importante. Dopo avere accolto le eccellenze siciliane del Teatro Massimo e dell’orchestra Sinfonica, idealmente ci prepariamo ad ospitare, tra le nostre bellezze naturalistiche, la cultura italiana ma non solo. Questo evento ci consente infatti di valorizzare due giovanissimi talenti ventimigliesi con esperienza a livello internazionale e nazionale. Ringrazio il Sindaco Leoluca Orlando e il comitato scientifico di Palermo Capitale Cultura 2018 per l’intuizione di coniugare cultura e natura in un viaggio itinerante nel territorio." La manifestazione è organizzata dal Comune di Ventimiglia di Sicilia in collaborazione con il Cai-Club Alpino Italiano-Sezione Caccamo. Partenza da Palermo ore 17,00 viale Regione Siciliana (altezza Trionfante Antichità) . Partenza da Caccamo ore 17,00 piazza Castello . Raduno a Ventimiglia di Sicilia, ore 17:30 piazza Santa Rosalia.