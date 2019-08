Carini, al via la terza edizione di "Tra musica e fisica" all'oleificio Faiila

Venerdì 30 agosto alle 21 prende vita 3° edizione di “Tra Musica e Fisica”, in questo evento serale si abbineranno due aspetti fondamentali della nostra vita, la musica e la fisica.

Attraverso la loro interazione si cercherà di trasmettere come questo legame sia forte e antico e riguardava soprattutto la cosmologia e l’esistenza di un’armonia delle sfere celesti. Tra i primi a interessarsi di tale rapporto fu Pitagora nel VI a.C., colui che credeva che tutto fosse numero. Il pitagorismo ricostruiva e studiava le consonanze musicali e la loro organizzazione relazionale attraverso il monocordo, uno strumento costituito da una corda tesa, su cui scorre un ponticello mobile. Individuando lunghezza delle corde e tensione appropriata, era possibile isolare i singoli intervalli musicali e darne un’interpretazione numerica, attribuendo loro il valore di una proporzione che descriveva il rapporto fra la lunghezza complessiva della corda e quella necessaria per individuare l’intervallo stesso. I tre intervalli fondamentali erano 2:1 ottava (Do-Do), 3:2 quinta (Do-Sol) e 4:3 quarta (Do-Fa). Lo studio della relazione tra musica e fisica continuerà con: Pitagora, Aristotele, Copernico e Galilei.

Ma non solo scienza, la serata sarà accompagnata da musica dal vivo , da una carrellata sulla storia della musica e da una degustazione di prodotti tipici.