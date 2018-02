Domenica e turismo, un tesoro del Liberty apre le porte: alla scoperta di villa Pottino

L'Associazione di promozione sociale Tacus - Arte Integrazione Cultura propone, domenica 11 marzo, un'esclusiva visita guidata ad uno dei gioielli liberty di Palermo: Villa Baucina - Pottino. Ad accompagnare i visitatori, in qualità di guida d'eccezione, sarà la padrona di casa Geraldina Piazza che, attraverso i suoi racconti, ci farà rivivere il luogo e la sua storia.

Progettata dall'architetto Ernesto Armò - allievo del grande Ernesto Basile - e costruita nel 1915 per Rodrigo Licata di Baucina, diventa di proprietà della nobile famiglia Pottino nel 1941 quando il marchese Gaetano la acquista all'asta. Immersa in 7.000 metri quadrati di giardino è una delle dimore storiche sfuggite, seppure con molta difficoltà, al “sacco di Palermo” degli anni '60.

