Settimana delle Culture, visite alla camera dello scirocco di villa Naselli

Inserita all’interno degli eventi del festival cittadino de La Settimana delle Culture, la famiglia Naselli apre straordinariamente le porte della propria villa per fa conoscere alla città il tesoro che costudiscono da secoli: la Camera dello Scirocco.

Un’opera di ingegneria antica di cinquecento e più anni, unica in tutta Europa, a pochi passi da Palermo (a 15 minuti da piazza Indipendenza), dove i nobili padroni di casa si intrattenevano con amici e parenti nelle giornate più calde della nostra bella stagione. La Camera dello Scirocco, raccontata da un membro della famiglia, sarà visitabile nei seguenti giorni: 11, 12, 17, 18 e 19 maggio, con tre turni disponibili alle 10:00, alle 12:00 e alle 16:00 (durata visita 50 minuti). Contributo al mantenimento del bene storico-artistico di € 5,00 (libero per i minori di 6 anni). Prenotazione obbligatoria. Non accessibile ai disabili (disabilità motorie).