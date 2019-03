Villa Niscemi e gli ultimi Gattopardi, racconto e visita guidata in uno scrigno d'arte

A cura di TacusArte Integrazione Cultura, in collaborazione con GTA-Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, una visita guidata con racconto a Villa Niscemi ai Colli, la splendida dimora dei principi Valguarnera di Niscemi, oggi sede degli uffici di rappresentanza del Comune di Palermo, inserita all'interno della rassegna “Scrigni d'arte” alla scoperta di luoghi e siti della città di interesse artistico, storico e antropologico.

In compagnia della dott.ssa Randazzo, si visiterà il piano nobile, che porta le firme di Giovan Battista Palazzotto e Vincenzo La Parola, attraversando le sale tra cui la Galleria dei Re e il Salotto delle Quattro Stagioni, che evocano il fascino di un tempo perduto, per terminare con un racconto tematico nel parco verde con piante esotiche e laghetto abitato da anatre ed oche. L'evento è a numero chiuso (max di 25 partecipanti). Si specifica che l'ingresso al sito è gratuito e che il contributo richiesto copre il costo della guida turistica autorizzata. La partecipazione è valida previa prenotazione obbligatoria. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Lo staff organizzativo si riserva di annullare e/o posticipare l’evento in programma in caso di condizioni meteo avverse e/o altre cause impreviste dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.