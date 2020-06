Il giardino "iniziatico" di Villa Giulia, visita guidata tra simbolismo e architettura

Sabato 27 giugno l'associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone una visita guidata, ideata e condotta da Valentina Molozzu, storica dell'arte e guida turistica autorizzata, alla scoperta di Villa Giulia e del suo giardino iniziatico. In un percorso che coniuga architettura e simbolismo, la visita si snoderà all'interno di uno dei più grandi ed importanti giardini pubblici di Palermo, definito da Goethe "il più meraviglioso angolo della terra".

Attraverso la lettura del suo simbolismo, verranno svelati i percorsi iniziatici ed i segreti della villa, pensata come luogo all'interno del quale compiere un vero e proprio viaggio spirituale ed esoterico, analizzandone gli aspetti legati all'architettura, alla geometria ed alla numerologia e interpretando quei messaggi che sono sotto i nostri occhi ma che, talvolta, sono difficili da vedere e comprendere. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 10:00, in via Lincoln, davanti l'ingresso della villa (di fronte il Bar Touring).

Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di €10 soci Tacus - €12 non soci comprensivo di guida turistica. In ottemperanza alle linee guida nazionali e regionali anti Covid-19, l'attività si svolgerà attraverso nuove modalità di partecipazione. Il gruppo sarà contingentato e dovrà essere fatta la prenotazione entro 48h dall'evento, indicando obbligatoriamente i dati personali che, in caso di necessità, saranno a disposizione delle autorità sanitarie.

Durante l'intera durata della visita sarà necessario mantenere sempre una distanza interpersonale di 1,5 metri tra i partecipanti e assicurarsi di avere con sé mascherina ed igienizzante a base alcolica. Ricordiamo di restare a casa se in presenza di sintomi simil influenzali come tosse e/o raffreddore o di temperatura corpropea superiore ai 37.5°. In caso di disdetta contattare la segreteria entro 24h dall'evento al fine di consentire la partecipazione ad altri utenti.