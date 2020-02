Alla scoperta di Piana dei Colli, il tour satirico tra i templi di villa Adriana

Siciliando e il tour satirico tra i templi di villa Adriana: appuntamento 22 febbraio alle ore 9,30. Chiunque volesse partecipare o ricevere informazioni, può farlo inviando una email all'indirizzo siciliandostyle@gmail.com.

Tra le oltre cento ville che costellavano la Piana dei Colli, ce n’è una che è stata dedicata, cosa nel Settecento assai rara, a una donna. La nobildonna si chiamava Adriana e la sontuosa dimora si trova alla fine del primo tratto di via San Lorenzo. Siciliandostyle vi farà vivere una nuova e suggestiva esperienza, mostrandovi le eleganti sale affrescate da Vito D’Anna e Elia Interguglielmi e il sorprendente museo della Sicilianità che si trova all’interno della stessa.

La passeggiata, come sempre, sarà curata dal professore Drago Emanuele, autore del fortunato libro "Palermo in un Romanzo" e supportata dalla guida turistica Barbara Mazzola.

Condizioni riservate agli associati (per partecipare se non già associati occorre tesserarsi versando una quota annuale di soli 5 euro che dà diritto ad una serie di agevolazioni): 12 euro a persona (compresa colazione che verrà offerta alla fine del tour della villa), 6 euro per i bambini sotto i 12 anni (farà fede un documento o autocertificazione da parte di uno dei genitori). Durata dell’intero tour 1 ora / 1,5 circa.