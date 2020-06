Itinerari insoliti in giro per Palermo, viaggio (a piedi) tra simboli e misteri della città antica

Un itinerario insolito, un viaggio tra enigmi alchemici, messaggi esoterici e simboli nascosti che campeggiano in alcuni monumenti della città, da Porta Nuova a Piazza Bellini. Lungo l'itinerario si osserveranno simboli antichi come i cordoni, le legature e le trecce che ci raccontano un diverso volto di Palermo con la sua storia millenaria. Non mancheranno leggende della tradizione popolare siciliana. La nostra città prenderà così vita in questi racconti che mescolano storia e mistero.

Punto di incontro: ore 17:30 davanti Porta Nuova

Durata percorso: 2 ore circa.

Costo: 10 euro a persona - Gratis per bambini fino a 10 anni.

(visita condotta da guide turistiche autorizzate)

Il tour verrà svolto nel rispetto delle norme a tutela della salute del cittadino.

Prenotazione obbligatoria (per maggiori dettagli consultare la pagina facebook GTI Sicilia)