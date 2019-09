La via dell'Arsenale, una passeggiata storica in compagnia di Gaetano Basile

Per la prima passeggiata autunnale insieme al nostro storico, Professore Gaetano Basile e alla nostra guida autorizzata Valentina Saitta, abbiamo pensato ad un percorso urbano Insolito e un pò fuori dalle mete più comuni, percorreremo un itinerario che ci porterà alla scoperta della via del Molo antico o Via Dello Stradone oggi nota come via Dell' Arsenale, poiché nella sua parte finale, nella seconda metà del XVI secolo fu costruito il nuovo Molo, opera che influenzò il processo di urbanizzazione di tutta la zona che gravitava attorno al nuovo approdo e segnò la nuova linea di espansione della città.

Tantissime sono le antiche storie e le costruzioni ad esso strettamente legate che hanno contribuito allo sviluppo storico e culturale di Palermo. Le vicende storiche del porto di Palermo sono intimamente legate a quelle della città in quanto, in ogni tempo, le configurazioni dell’agglomerato urbano e del suo porto si sono reciprocamente condizionate.

Lungo il fronte a mare sorse, tra il XVII e il XVIII secolo, una serie di costruzioni che contribuirono a creare una quinta edilizia di grande rilievo. Si trovano qui il Palazzo Montalbo, oggi centro regionale di progettazione e restauro che sarà aperto in Esclusiva per noi ed il Palazzo De Gregorio, dove entreremo per visitare la mostra di artigianato a cura dell'associazione Artisticamente.

Lungo la via del Molo fu eretto l’Arsenale della Real Marina Borbonica, su progetto dell’architetto del senato Mariano Smiriglio, realizzato per la costruzione di grandi navi. Al termine del nostro walking tour ci sarà un delizioso aperitivo rinforzato. Contributo: € 18 soci e € 23 non soci. La quota comprende: guida autorizzata, whispers, ingressi ove previsto e degustazione finale.