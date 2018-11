Le verità nascoste in un tour, realtà e menzogne sulla vita di Laura Lanza Baronessa

Il Mops di Carini -Museo dell’Opera dei Pupi Siciliani- in collaborazione con l’Associazione Kokalo vi danno appuntamento al Castello di Carini giorno 1 Dicembre 2018 per un Tour all'insegna delle “Le Verità Nascoste….”, verità e menzogne sulla vita di Laura Lanza Baronessa di Carini.

La notte del 4 Dicembre del 1563 veniva tragicamente uccisa la giovane Laura Lanza di Trabia, insieme al suo giovane amante Ludovico Vernagallo. Nella cornice notturna del Castello La Grua Talamanca, lo spettatore sarà protagonista di un'esperienza coinvolgente con effetti scenici sorprendenti in grado di trascinarlo emotivamente verso uno spazio percettivo carico di drammaticità e pathos. Nella Stanza del delitto, in un'atmosfera onirica e surreale, i Pupi di Laura e Ludovico, sapientemente drammatizzati da Angelo Sicilia (Associazione Culturale Marionettistica Popolare Siciliana), racconteranno “Le Verità Nascoste “ di quel tragico evento ricordato come il primo femminicidio d'Italia. Ad accogliervi saranno i membri dell’associazione Kokalo sempre pronti a dare il massimo della professionalità che dopo una breve introduzione storica vi accompagneranno all’interno del castello al fine di garantirvi un‘esperienza unica e affascinante fra mistero e verità.

Si concluderà la visita con un rinfresco offerto dagli operatori.