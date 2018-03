Palermo al tempo della "santa inquisizione", il tour da palazzo Steri alla Kalsa

Sabato 10 e domenica 11 marzo un tour culturale allo Steri di Palermo e al quartiere Kalsa per scoprire i segreti del tribunale della Santa Inquisizione.

“Il tribunale dell’Inquisizione, degno parto della truce anima del Secondo Filippo di Spagna. Era il tempo in cui la barbarie era in fiore” così il Principe Lanza di Scordia descrive quell’ orribile periodo che va dal 1532 al 1789. Indagheremo i fatti connessi al Palazzo dello Steri e alle sue carceri, le truci cerimonie pubbliche degli Auto da Fé, della caccia alle streghe dei processi sommari, della follia maniacale di certi esponenti.

Nelle vicinanze vedremo (solo esterno) un altro luogo, che per trionfo dell’ipocrisia alle carceri dello Steri era legato, l’Oratorio dei Bianchi e ne capirai il perché. Proseguiremo ed emozionante sarà la vista delle nobili vestigia della Chiesa dello Spasimo che come tetto…ha il cielo! Ti racconterò di una Palermo seicentesca, prestigiosa città, città di porto, di mare ma nello stesso tempo esposta al contagio della peste ed è per questo che evocherò l’antico Lazzaretto di Palermo. La visita guidata proseguirà verso un percorso ricco di fascino per le sinuose vie e viuzze del quartiere della Kalsa, per giungere nella deliziosa Piazzetta San Francesco.

Un tour che si rivolge a quanti vorranno approfondire gli avvenimenti storico/politico/sociali del Regno di Sicilia, dalla prima metà della Storia moderna fino alla Rivoluzione francese e sue ripercussioni sulle riforme culturali e sociali che interessarono la popolazione siciliana.