Spiriti alla Torre dei Ventimiglia, una notte alla scoperta dei segreti di Montelepre

Un tour in notturna tra le stanze non aperte al pubblico della Torre dei Ventimiglia di Montelepre.

Attrici e attori accompagneranno il pubblico narrando della storia della badessa Maria De Alaymo la quale dilapidò i beni del monastero Santa Caterina in Palermo, compreso il vecchio feudo di Munchilebbi, forse per amore o per interessi personali. Non mancherà un lato horror al tour, fantasmi e spiriti potranno disturbare i visitatori durante la visita. L'ingresso è gratuito ma solo su prenotazione.