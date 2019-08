Notte alla Torre di San Nicolò, una visita guidata per ammirare Palermo dall'alto

Visite serali alla Torre medievale di San Nicolò e ai tetti di Palermo. Appuntamento sabato 31 agosto 2019 in via Nunzio Nasi, 18 a Palermo. Ticket ingresso: 4 euro (bambini 5/10 anni € 1,50). Orari: dalle 18 a mezzanotte. Ultimo ingresso ore 23. Prenotazione obbligatoria:

Apertura straordinaria serale della Torre di San Nicolò: visite assistite alla Torre medievale fino alla terrazza, dalla quale sarà possibile ammirare il panorama notturno sul centro storico, la vista più bella di Palermo. In occasione di questa apertura serale estiva, sarà possibile osservare lo spettacolare panorama, degustando freschissima acqua e zammù, in collaborazione con Tutone Anice Unico. La prenotazione è obbligatoria, disponibile 1 turno ogni ora L’appuntamento è a Palermo, Torre di San Nicolò, sabato 31 agosto 2019 dalle 18 a mezzanotte in via Nunzio Nasi, 18 (a pochi passi dallo storico mercato di Ballarò). Prenotazione obbligatoria mandando una mail a eventi@terradamare.org.

Torre di San Nicolò di Bari all’Albergheria

Attaccata alla chiesa sorge una slanciata costruzione quadrangolare con conci ben squadrati, si tratta della trecentesca torre civica facente parte del sistema difensivo della città. Fatta edificare dalla universitas palermitana per difendere le mura del “Cassaro”, non faceva parte delle strutture della chiesa ma risultava svincolata ed isolata. “Torre d’eccellenza”, forse la più alta di Palermo, perduto il significato di difesa, se ne volle ingentilire e perdere il suo austero aspetto, applicandole al secondo livello delle bifore arricchite da una cornice d’intarsi. La torre, articolata in quattro livelli, è stata edificata con pietrame a grossi conci, utilizzando massi tufacei squadrati, che le conferiscono una linea rigorosa e severa.

Sicuramente, tra gli elementi principali che caratterizzano la Torre, è il superbo paesaggio che è possibile ammirare dalla sua terrazza, da destra verso sinistra i monumenti del centro storico di Palermo: Cupola della Chiesa del Carmine Maggiore e Mercato di Ballarò, Cupola Chiesa del Gesù, cupola Chiesa di Santa Caterina D’Alessandria, cupola Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, Castello Utvegio e monte Pellegrino, cupola Chiesa di Sant’Ignazio, Teatro Massimo, Cupola chiesa Santissimo Salvatore, cupola Chiesa di Santa Chiara, Liceo Benedetto Croce(ex Ospedale Fatebenefratelli), Palazzo Conte Federico, Palazzo Sclafani, Cattedrale, Porta Nuova, Palazzo Reale, Chiesa di San Giuseppe Cafasso, Chiesa di San Francesco Saverio.