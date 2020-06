Ripartiamo dalla bellezza, riecco i tour di Terradamare: visite alla Torre di San Nicolò

Riaperture straordinarie. "Riapriamo la bellezza di Palermo". Ritornano gli appuntamenti con i tour e le visite guidate di Terradamare. Si ricomincia sabato 27 giugno con una notte alla Torre di San Nicolò, a Ballarò.

"Durante questa lunghissima pausa abbiamo immaginato quali potessero essere le mete più adatte a ricominciare, erano davvero tantissime - spiega Terradamare -. Così, abbiamo deciso di concentrare nel mese che ci aspetta, buona parte della nostra conoscenza del capitale umano e culturale custodito nei luoghi che sono stati chiusi recentemente e che ora tornano a mostrare la loro bellezza e la loro storia".

Il calendario estivo di Terradamare si inaugura l'ultimo sabato di giugno con le visite serali alla Torre di San Nicolò, per proseguire con l'intenso mese di luglio: visite serali, spettacoli del fuoco, aperitivi e dinner, passeggiate culturali, escursioni naturalistiche, pranzi e degustazioni domenicali all'aperto. "Riaprono alle visite insieme a noi, moltissimi dei monumenti con i quali collaboriamo e nuove collaborazioni: Casa Museo delle Maioliche Stanze al Genio, Villa Palagonia, l'Orto bio naturale Maredolce, Villa Filippina, Palazzo Drago, Palazzo Asmundo, Casa Florio, Chiesa di Santa Chiara e Villa Virginia", concludono. Il numero massimo dei visitatori è calcolato per ciascun evento per garantire le distanze, così come indicato dalle normative vigenti.