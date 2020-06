Riaprono le terrazze di Santa Caterina, come ammirare dall'alto una città a tuttotondo

Dopo una lunga e forzata chiusura finalmente riaprono le terrazze di Santa Caterina. Il prossimo weekend, 13 e 14 giugno, sarà possibile tornare a fruire, in tutta sicurezza, delle terrazze del Monastero di Santa Caterina d’Alessandria, punto di vista privilegiato da cui poter ammirare la città a 360°. In via promozionale per questo fine settimana di apertura l’ingresso alle terrazze sarà di 3€, gratuito per i bambini fino a 12 anni.