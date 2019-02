Alla scoperta del Teatro Massimo, visite guidate per conoscere il più bel palcoscenico d'Europa

Giovedì 14 febbraio e sabato 16 il Teatro Massimo resterà aperto fino alle ore 21.00 per le visite guidate e - compatibilmente con le condizioni metereologiche - anche per la visita in terrazza ad un prezzo promozionale. L'offerta serale, a partire dalle ore 18.00, prevede la visita guidata comprensiva della Terrazza al prezzo speciale di 15 € e di 8 € per gli iscritti Under35. L’iniziativa proseguirà anche per alcuni sabati dei prossimi mesi, compatibilmente con la programmazione del Teatro. Visite guidate: tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30) giovedì 14 e sabato 16 febbraio fino alle 21.00 disponibili in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Biglietti per la visita guidata: Intero: 8 € - Ridotto: 5 € (meno di 25 anni). Ingresso gratuito per bambini con meno di sei anni. Visita della Terrazza: 20 €. prezzo speciale dalle ore 18.00 alle 21.00 di giovedì 14 febbraio e di sabato 16 febbraio: 15 € intero - 8 € per i possessori di Card Under35.

* La foto è di Viviana Valenza