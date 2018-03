"Symbolum" nei luoghi di culto, un tour storico tra messaggi misterici ed ordini religiosi

Un viaggio tra i simboli e i messaggi misterici che campeggiano nei luoghi di culto della Palermo storica, a cavallo tra Seicento e Settecento.

A condurre la visita sarà la dott.ssa Valentina Molozzu, storica dell'arte, guida turistica autorizzata e ideatrice del tour, che guiderà i partecipanti all'interno della Chiesa Gesuita di Casa Professa dove, dal manto ininterrotto di decorazioni barocche, verranno svelati segni e messaggi misterici scritti nei marmi mischi e tramischi. Si proseguirà, poi, con la visita dell’Oratorio del Carminello e della straordinaria cripta sottostante, costruiti intorno al 1690 per volere della Compagnia della Madonna del Carmelo nello storico quartiere dell’Albergheria, per raggiungere, infine, la bellissima chiesa di San Giuseppe dei Teatini.

Ingressi: Chiesa del Gesù, Oratorio e cripta del Carminello, Chiesa San Giuseppe dei Teatini. La data e l’orario dell’evento in programma sono suscettibili di variazione. L'evento sarà effettuato al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero e/o altre ragioni organizzative, lo staff si riserverà di annullare e/o posticipare l’evento in programma, comunicando tempestivamente eventuali modiche telefonicamente a tutti gli iscritti.