Le donne di Natoli, le storie al femminile tratte dai romanzi protagoniste di una passeggiata

Per il ciclo "A spasso con Luigi Natoli", la rassegna di percorsi ispirati ai romanzi del celebre scrittore palermitano, l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone "Le donne di Natoli. Storie al femminile tratte dai romanzi", una passeggiata letteraria per raccontare storie di donne tratte dai suoi romanzi più celebri.

Giovani fanciulle e vecchie megere, ammalianti seduttrici e mogli devote, spietate avvelenatrici, subdole ingannatrici e madri amorevoli che si alternano, plasmando, ciascuna a proprio modo, l'intreccio narrativo creato dal fu William Galt. Tra le arterie del centro storico, il racconto di destini consumati tra ardenti passioni e tragiche morti, rapimenti e sinistri complotti in una Palermo d'altri tempi che mette al centro le figure femminili. L'evento non prevede ingressi a siti monumentali. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, condizioni meteo avverse e/o altre cause impreviste, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento in programma dando tempestiva comunicazione agli interessati.