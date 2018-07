Le enigmatiche cronache di una vecchia Palermo, l'itinerario delle sere d'estate

Secondo itinerario del programma estivo “Sere d’Estate 2018 Ripercorrendo”, calendario di appuntamenti a cura di Initinere di Serena Gebbia Event Planner e Giovanna Gebbia.

Mercoledì 18 luglio è prevista un’ iniziativa dedicata alla Palermo antica, narrata attraverso le cronache di storie e leggende, intrecci di passioni a tinte scure e personaggi avvolti nel mito, le cui anime si aggirano ancora tra i vicoli del centro storico, dentro i quali i partecipanti saranno condotti per vivere l’atmosfera più intrigante delle serate estive. Un racconto in notturna che parte dal Teatro più bello della città, il Massimo, custode di una vecchia storia tra le fondamenta, per proseguire sulle balate che conducono al cuore di Palermo dove gli aneddoti parlano della vita e delle usanze, di figure trapassate ma ancora “vive” nella memoria nascosta. Qui i partecipanti si incontreranno alle 20:30, dinanzi al Cinema Rouge et Noir.

Il percorso prosegue lungo il Cassaro fino al Teatro di piazza Vigliena, luogo di esecuzioni e passaggio di banditi e, scendendo in direzione mare, si conclude nel luogo dove si nasconde una cripta sotto le colonne della Chiesa di San Matteo, punto di ritrovo e incontri mistici rimasti indelebili tra le mura sotterranee. Tra i lumi dei lampioni e sulle balate antiche, i partecipanti scopriranno la Palermo più autentica, ascoltando le vicende di nobili, cortigiane e megere e gli aneddoti sulla vita segreta dei palazzi tra episodi realmente accaduti e altri avvolti nella leggenda.

L’itinerario guidato, facile e adatto a tutti, terminerà con una degustazione.