Scrigni d'arte, visita alla chiesa e alla cripta di Santa Maria dell'Itria dei Cocchieri

Nuovo appuntamento di “Scrigni d'Arte”, la rassegna di visite organizzate e promosse dall'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura alla scoperta dei tesori dell'arte di Palermo. In programma, domenica 6 maggio alle ore 16, visita alla Chiesa e alla cripta di Santa Maria dell'Itria condotta dalla Confraternita dei Cocchieri.

Edificata nell'antico quartiere della Kalsa, nel cuore del centro storico e lunga la “ruga magistra”, alla fine del XVI secolo, la Chiesa dedicata a Santa Maria dell'Itria “Patrona di Sicilia” sorge al di sopra di una cripta utilizzata per ospitare i corpi dei defunti confratelli e celebrare le messe a suffragio degli stessi. La configurazione attuale della chiesa è il risultato di numerosi rimaneggiamenti operati nel corso dei secoli. La Confraternita dei Cocchieri, grazie alla cui volontà la chiesa viene costruita, nasce come corporazione di mestiere, divenuta poi Compagnia di San Riccardo e, dal 1596, “Venerabile Confraternita di Santa Maria dell'Itria dei Cocchieri”.



RADUNO: Piazzetta dei Cocchieri, 1 (via Alloro) ore 16

TICKET D'INGRESSO: €3

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3202267975