Scrigni d'arte nel centro storico, visita alla chiesa di Santa Maria della Catena

Nuovo appuntamento con "Scrigni d'Arte", la rassegna di visite proposta da Tacus Arte Integrazione Cultura in collaborazione con l'associazione Amici dei Musei Siciliani alla scoperta dei tesori dell'arte di Palermo. Sabato 28 aprile, visita guidata alla Chiesa di Santa Maria della Catena.

Costruita nel primo Cinquecento al di sopra di un'alta gradinata, su progetto dell'architetto Matteo Carnilivari, è denominata "della Catena" per via della lunga catena fissata alla sua parete esterna a chiusura dell'antico porto della Cala. Esempio eccellente di stile gotico - catalano presenta evidenti influenze rinascimentali nei bassorilievi di Antonio Gagini e negli affreschi di Olivio Sozzi. La visita guidata sarà condotta dagli storici dell'arte di Amici dei Musei Siciliani.



*************************

RADUNO: Piazzetta delle Dogane ore 16:30

CONTRIBUTO: Gratuito soci Tacus | €2.50 (non tesserati)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3202267975