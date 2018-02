In collaborazione con l'Associazione Amici dei Musei Siciliani, Tacus Arte Integrazione Cultura propone una visita guidata negli splendidi interni della Chiesa di Santa Maria del Piliere.

Accompagnati dagli storici dell'arte di Amici dei Musei Siciliani, i visitatori avranno modo di ammirare le bellezze artistiche, come il gruppo scultoreo di scuola serpottiana e gli affreschi realizzati da Vito D’Anna, e conoscere la storia della chiesa, fondata intorno alla metà del 1500 per volontà dellanobile palermitana Giulia De Panicolis nello stesso luogo dove, scavando un pozzo, nel mandamento Castellammare, era stata rinvenuta una statua lignea della Vergine sopra un “pileri” (termine siciliano con significato di “pilastro”). Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 10 presso l'ingresso della chiesa in Piazzetta Angelini. Il contributo a sostegno dell'evento, gratuito per i soci Tacus, è di 3 euro per i non tesserati.