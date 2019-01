Scene d’epoca a casa Pottino, a Petralia Soprana un itinerario all'insegna degli antichi fasti

Scene d’epoca a casa Pottino. Questo il tema scelto per per far rivivere momenti di vita quotidiana di fine ottocento all’interno del palazzo dei Marchesi Pottino di Echifaldo. Dopo il successo di “Natale di nobiltà” l’abitazione nobiliare riapre il proprio portone proponendo delle scene teatrali che vedono protagonisti vari personaggi del passato.

Sarà nuovamente ricreata quella atmosfera "nobile" che si viveva nei momenti quotidiani di un tempo trascorso, di un periodo storico mai dimenticato, che si legge nelle pagine dei libri e che si rivede con occhi sognanti fra le pellicole dei capolavori più celebri. L’associazione Itimed, nelle figure del presidente Antonella Italia e del consigliere Giovanna Gebbia, si fa promotrice di eventi culturali che allietano e, allo stesso tempo valorizzano, ambienti particolari e suggestivi del Borgo più bello d'Italia al fine di una proficua promozione territoriale. L’itinerario avrà inizio alle 17,00 e si concluderà alle ore 19,30 per gruppi di max 20/25 persone e durerà circa 30 minuti.