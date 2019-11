Salam, arabi a Palermo: visita guidata alla scoperta dell'antico quartiere arabo

Sabato 30 novembre l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura e Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, propongono una visita guidata sulle tracce dell'antico quartiere arabo di Palermo. Un viaggio, dai ruderi degli "Schiavoni" al complesso monumentale del Castello a Mare, che, attraverso le stratificazioni, ripercorre le tappe fondamentali della presenza della comunità islamica in città.

Per ragioni organizzative la partecipazione all'evento è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente. La visita sarà effettuata al raggiungimento di 20 partecipanti. Data e orari indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, condizioni meteo avverse o altre cause impreviste, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.