Tour al rifugio antiaereo, alla scoperta del "ricovero" della seconda guerra mondiale

Sabato 12 maggio e sabato 19 maggio, in occasione del 75esimo anniversario dei bombardamenti del 1943, la Presidenza del Consiglio comunale di Palermo apre le porte ai visitatori del Rifugio antiaereo di Palazzo delle Aquile. Le visite guidate sono a ingresso libero, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00, per un numero massimo di 40 visitatori per gruppo. Per informazioni: 329.4656643.

Sotto Piazza Pretoria si trova un rifugio antiaereo sotterraneo che risale al secondo conflitto mondiale. I rifugi antiaerei noti anche come “ricoveri” venivano utilizzati dalla popolazione per proteggersi dai bombardamenti aerei. Nel 1935 l’amministrazione di Palermo si trovò a dover creare ricoveri antiaerei per proteggere i cittadini da un conflitto imminente.La costruzione di questi rispettava una direttiva del Ministero della guerra (1935) che ordinava di costruire nuovi ricoveri o di adeguare vecchi edifici nei fabbricati di sua proprietà. Oggi solo un ingresso è rimasto utilizzabile: un varco sul muro all’interno del Palazzo delle Aquile, gli altri due vecchi ingressi erano originariamente situati vicino alle statue dei leoni presenti sulle gradinate della piazza.