Dalla Mesquita alla Guzzetta, dall'antica Sinagoga al Mikvehla: tour al quartiere ebraico

PalermoinLove organizza domenica 17 febbraio una visita guidata all’antico quartiere ebraico della città: dalla Mesquita alla Guzzetta, passando per l’antica Sinagoga e il Mikveh. Ripercorreremo insieme le principali tappe storiche di questa comunità, la più ricca e importante della Sicilia, dalla nascita alla piena integrazione nel contesto socio-economico isolano fino alla sua quasi totale scomparsa. Dalla politica lungimirante di apertura e tolleranza del grande Federico II di Svevia alla definitiva espulsione con l’editto di Granada nel 1492. Quasi quindici secoli di storia, lunga e complessa, in un percorso itinerante tra le antiche vie della Giudecca, alla scoperta di luoghi, usanze e rituali ebraici. Una testimonianza della ricchezza culturale di questo popolo straordinario che ha lasciato un contributo importante e significativo nella storia di tutta quanta l’isola. Prenotazione obbligatoria.



Punto di incontro: ore 10.30 Piazza Bellini

Durata visita: 2 ore circa.

Costo visita: 10 euro a persona - 5 euro per bambini dai 6 ai 12 anni

(visita condotta da guide turistiche autorizzate)

Il tour si svolgerà al raggiungimento minimo di 10 partecipanti.