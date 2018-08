Qanat, visita al Gesuitico alto: l'affascinante tour sotterraneo a Fondo Micciulla

Una visita guidata al Qanat arabo - persiano del Gesuitico Alto al Fondo Micciulla, un'enorme opera di ingegneria idraulica costruita al di sotto della città, uno dei siti più affascinanti e interessanti della Palermo sotterranea. Accompagnati da un gruppo di guide speleologiche, i partecipanti potranno percorrere parte del cunicolo sotterraneo - immerso nell'acqua ad un'altezza costante di 50cm - e scoprirne storia e funzionamento: dalla conformazione delle falde del terreno e la morfologia friabile della roccia, alle tecniche di costruzione eseguite dai "muqanni".

La visita, svolta in 3 turni (19:00 - 20:15 - 21:30), avrà una durata complessiva di 90 minuti circa. Sarà possibile partecipare all'evento previa prenotazione obbligatoria. Al momento della prenotazione sarà necessario fornire nome, cognome, luogo e data di nascita di ogni singolo partecipante al fine delle procedure assicurative obbligatorie. Si sconsiglia la partecipazione ai bambini al di sotto dei 10 anni e ai soggetti affetti da claustrofobia. Si ricorda, altresì, che in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, condizioni meteo avverse e/o altre ragioni organizzative, lo staff Tacus si riserva di annullare e/o posticipare l'evento in programma dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.