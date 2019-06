Alla scoperta dei Qanat, visita guidata al Gesuitico Alto di Fondo Micciulla

Venerdì 5 luglio l'associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone un viaggio nella Palermo sotterranea con un nuovo ciclo di visite guidate al Qanat di Fondo Micciulla; un'esperienza unica che permette ai visitatori di scoprire la parte più nascosta della città.

Le visite, della durata di 60 minuti circa, saranno condotte dalle guide speleologiche del CAI sezione Palermo, all'interno delle gallerie e dei cunicoli sotterranei del “Gesuitico Alto”, articolate su 3 livelli, immersi nell'acqua ad un'altezza variabile di 50cm circa. Insieme a loro scopriremo la storia ed il funzionamento di questo antico e affascinante sistema di trasporto idrico arabo - persiano.

Il raduno dei partecipanti è fissato in via Nave. Sono previsti 3 turni di visita: ore 19:00 - 20:15 - 21:30. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di €12 per i soci Tacus - €15 per i non soci (comprensivo di attrezzatura, guida speleologica, assicurazione e assistenza dello staff). L’adesione all'iniziativa è valida solo su prenotazione da effettuarsi entro due giorni prima la data della visita. L'attrezzatura fornita prevede: stivali in gomma, giacca impermeabile, elmetto e imbracatura di protezione. È consigliabile indossare un abbigliamento comodo e portare con sé un cambio completo di: pantaloni, maglia, calzini e intimo.

I Qanat (dall'arabo قنات‎, qanāt) sono l'esito di un'enorme opera di ingegneria idraulica costruita sotto la città già a partire dal periodo della dominazione araba a Palermo. I canali, seguendo le particolari conformazioni del terreno e la morfologia friabile della roccia, vennero costruiti per l'approvvigionamento idrico urbano e l'irrigazione dei campi dell'antico parco del Genoardo e della Conca d'Oro, intercettando le falde naturali del terreno. La tecnica di costruzione, di origine persiana, veniva eseguita da particolari professionisti chiamati muqanni.

L'evento è fortemente sconsigliato a claustrofobici, cardiopatici, bambini al di sotto di 120 cm di altezza. L’adesione all'iniziativa è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente. Lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento in caso di anomalie o imprevisti, comunicando variazioni e/o modiche che saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.