Il promontorio degli dei: alla scoperta della rocca e del tempio di Diana a Cefalù

Domenica 19 luglio Tacus propone una visita guidata naturalistica, ideata e condotta da Valentina Molozzu guida turistica autorizzata, alla scoperta del Tempio di Diana, affascinante sito di età protostorica nella Rocca di Cefalù.

Un percorso che fonde archeologia, arte e natura e che ripercorre la storia del controverso “Tempio di Diana”, una struttura megalitica risalente al IX secolo a.C. sito sulla rupe posta a nord della città di Cefalù a 150 metri s.l.m; un vero e proprio gioiello della cultura e della storia che, per la sua posizione “anomala”, lontana dalla città, rappresenta ancora oggi un enigma affascinante avvolto da un’aura di mistero.

L'itinerario si articola lungo un sentiero acciottolato e ombreggiato di circa 2,7 km, partendo dall'ingresso del Parco della Rocca. Si proseguirà in salita fino al Tempio di Diana e la sommità della Rocca (270 m), dove sono ancora visibili la fortificazione e i ruderi del castello bizantino ed, ancora, cisterne e chiesette, fornaci, magazzini e la cinta muraria superiore, dalla quale è possibile ammirare un panorama mozzafiato che da sulle vie del centro storico, dove campeggia l’imponente Duomo.

Sosta e pranzo a sacco presso l'area attrezzata “Rocca di Cefalù”, con zona picnic e cestini porta rifiuti, immersa in una splendida cornice naturalistica e paesaggistica. Non è garantita, tuttavia, la presenza di bagni. Si consigliano abiti leggeri e adatti alla stagione, cappellino, scarpe da trekking (o sportive con suola scolpita) e acqua per dissetarsi.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 09:30 presso l'ingresso del Parco della Rocca di Cefalù. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di € 20 (comprensivo di ticket d'ingresso e whisper. Spostamenti con mezzo proprio). In ottemperanza alle linee guida nazionali e regionali anti Covid-19, l'attività si svolgerà attraverso nuove modalità di partecipazione. Il gruppo sarà contingentato e sarà possibile aderirvi esclusivamente su prenotazione. Sarà necessario indicare i dati (nome, cognome e recapito) di ogni partecipante che, in caso di necessità, saranno messi a disposizione delle autorità sanitarie competenti. Per l'intera durata dell'evento si dovrà mantenere sempre una distanza interpersonale di 1,5 metri e assicurarsi di avere con sé mascherina e gel igienizzante a base alcolica. Ricordiamo di restare a casa se in presenza di sintomi simil influenzali come tosse e/o raffreddore o di temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi. In caso di disdetta contattare la segreteria entro 24h dall'evento al fine di consentire la partecipazione ad altri utenti.

I tour guidati proposti da Tacus sono condotti da guide turistiche abilitate. “Il promontorio degli dei: la Rocca e il Tempio di Diana a Cefalù” è un tour originale ideato da Valentina Molozzu Guida Turistica Abilitata per Tacus Arte Integrazione Cultura. Il tour è una visita guidata. In caso di anomalie e/o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.