Piccoli archeologi, tour e laboratori per famiglie alla catacomba di Villagrazia di Carini

In estate continuano i laboratori didattici per bambini e ragazzi all’interno delle catacombe paleocristiane di Villagrazia di Carini.

Il prossimo appuntamento della stagione sarà domenica 15 luglio.

ArcheOfficina società gestita interamente da archeologi organizzerà turni di visita del monumento per bambini e ragazzi ai quali seguirà un laboratorio didattico sull’archeologia nel baglio soprastante la catacomba.Un turno di visita e laboratorio alle 16:00 previa prenotazione (minimo 5 partecipanti). Le attività didattiche a cura dello staff composto da archeologi specializzati della cooperativa sono: “Ricrea l’affresco”: I ragazzi saranno coinvolti nella realizzazione di acquerelli aventi come temi quelli paleocristiani presenti all’interno della catacomba. “Occhio allo strato”: Attraverso uno scavo simulato i ragazzi impareranno i principi dello scavo stratigrafico e del lavoro dell’archeologo. I laboratori verranno adattati sulla base delle età dei partecipanti e comunque sono ideali per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni. Costo del laboratorio: €5 a ragazzo (€3,5 visita monumento, €1,5 laboratorio).

La catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, situata a due passi da Palermo lungo la statale 113, può essere considerata il cimitero paleocristiano sotterraneo più esteso della Sicilia occidentale. Il cimitero domenica 15 luglio sarà regolarmente aperto dalle 16:00 alle 20:00. Orari catacomba: dalle 16:00 alle 20:00. Turni dei laboratori: ore 16:00 (previa prenotazione). Ticket: intero €5 (visita guidata e laboratorio). Costo del laboratorio : €5 a ragazzo (€3,5 visita monumento, €1,5 laboratorio).