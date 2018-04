Petralia soprana tra sapori, culti e cultura madonita: sui passi della biodiversità

Una domenica in uno dei luoghi più belli delle Madonie, alla scoperta dei tesori artistici e all’insegna della cucina tradizionale: protagonista assoluta la biodiversità, con la sua ricchezza e varietà.

La destinazione è Petralia Soprana, uno dei borghi più belli d’Italia, dove il 15 aprile si terrà il nuovo percorso guidato a cura di “Initinere” , organizzato da Giovanna Gebbia e Serena Gebbia Event Planner. Una full immersion nella natura del Parco e nell’atmosfera unica del borgo medievale ancora intatto, che racconta l’antica Petra, sulla via percorsa da normanni e arabi che popolarono le montagne. Camminando lungo i vicoli di pietra e ascoltando le storie del passato, i partecipanti ammireranno panorami unici che si affacciano fino a vedere l’Etna e visiteranno il palazzo ottocentesco dei Marchesi Pottino di Echifaldo, interamente arredato e affrescato, sfarzoso come una piccola regia.

Si proseguirà, dunque, ammirando la bellezza romantica della Chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo e le Chiese barocche fino a raggiungere il mulino, dove si assisterà alla dimostrazione della lavorazione delle farine. Il pranzo, che sarà consumato presso il Ristorante Vette e Valli del Gusto del Consorzio dei Produttori Madoniti, sarà a base di prodotti locali e preparato secondo la stagionalità: in una piccola dispensa, inoltre, sarà possibile acquistare alcuni prodotti delle aziende del luogo. Il pomeriggio prevede una visita al Santuario della Madonna dell’Olio, un luogo suggestivo e solitario: la natura primaverile in piena fioritura e la ruralità madonita saranno ancora una volta protagoniste prima del rientro a Palermo.

L’itinerario ha un costo complessivo di 34 euro, inclusivo di visite, accessi e pranzo; per i bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni, invece, il costo è di 20 euro. L’appuntamento è fissato per le 9 in piazzale John Lennon (ex Giotto) dove, alle 9:30, i partecipanti partiranno in pullman gran turismo per raggiungere Petralia Soprana e dintorni. Nello stesso luogo, è previsto il rientro per le 17.30.

Necessaria l’adesione con prenotazione.