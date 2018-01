Dal Genio "nicu" a quello "ranni", il tour alla scoperta del protettore laico della città

Il 13 e il 14 gennaio, in occasione delle Giornate del Genio, GTA, Guide Turistiche Associate, Palermo organizza due passeggiate itineranti da Piazza Pretoria a Villa Giulia.

L’itinerario prevede la partenza da Piazza Pretoria alle ore 10. Si inizia col la visita del Genio “Palermo u’ nicu”; si prosegue per Piazza del Garraffo dove si trova“Palermo u’ ranni”. Si continua fino a Piazza Rivoluzione. In via Divisi si leggerà il proclama della rivolta del 1848, si prosegue per Palazzo Ajutamicristo per la visita dei presepi di Caltagirone. Infine si raggiunge Villa Giulia con la Fontana con dodecaedro e genio. I partecipanti pagano una quota di 10 euro a persona, i bambini 5 euro. La passeggiata ha una durata di circa 3 ore ed è adatta per turisti con disabilità motorie