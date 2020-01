La Favorita come non l'avete mai vista, passeggiata tra i sentieri del parco cittadino

La Favorita come non l’abbiamo mai vista, percorso nei sentieri del Parco cittadino. Parco della Favorita, Palermo. Appuntamento ore 10.30 a Piazza Niscemi (Palermo) nel piazzale antistante la Palazzina Cinese.

Domenica 26 gennaio, per la nostra prima passeggiata del nuovo anno, andremo alla scoperta del Parco della Favorita di Palermo, la più grande area verde della città, che la maggior parte di noi conosce solo per averla attraversata in automobile. E invece all’interno del Parco si dispiegano sentieri che attraversano aree boschive naturali, altre rimboschite da scoprire e ammirare. Il percorso è molto semplice per camminare con i bambini. Inizieremo la passeggiata percorrendo un sentiero in terra battuta dalla zona del Museo Pitrè dove è possibile ammirare Lecci, Lentischi, Terebinti, Frassini da manna e numerose altre piante tipiche della Macchia mediterranea.

Faremo conoscenza con il "Patriarca della Favorita", un ulivo di oltre 1.000 anni che rappresenta un unicum all’interno del Parco. Continuando lungo il percorso ammireremo le Colonne d'Acqua, parte dell'antico sistema di irrigazione dei giardini, la Fontana d’Ercole, la Colonna con Vaso, l'Abbeveratorio e la Stele Egizia.

Proseguiremo verso alle ex Scuderie Reali passando dal Torrione nord, recentemente recuperato. Lungo il percorso di ritorno, che conduce a Villa Niscemi, attraverseremo il fitto Bosco Niscemi che ospita al suo interno quasi tutte le specie di macchia mediterranea presenti nella Riserva. Come sempre faremo una sosta per il nostro pic-nic e coinvolgeremo i nostri bimbi nelle letture nel bosco.



Promemoria del materiale/abbigliamento obbligatorio

Scarponcini da trekking a caviglia alta (meglio se impermeabili) almeno 1,5 litri di acqua un capo caldo per la sosta giacca impermeabile

Materiale/abbigliamento consigliato

1. bastoncini da trekking

2. indumenti e scarpe di ricambio



Info e costi

Costo escursione: € 10,00. Per i soci di Tulime Onlus regolarmente tesserati per l’anno in corso il costo di ogni singola escursione è di € 6,00. Per i nuovi tesserati, la prima escursione è gratuita. Il costo della tessera annuale a Tulime Onlus è di € 25,00. Bambini 0-10 anni gratuiti; 10-15 anni € 3,00. Tutti i proventi di Camminando con Tulime sono donati all’associazione Tulime Onlus per lo svolgimento dei progetti di cooperazione in Tanzania e Nepal.

Il costo include la copertura assicurativa. Pranzo a sacco a carico dei partecipanti. Arrivo al luogo d’incontro è con auto propria. L’adesione all’escursione dovrà essere confermata entro le ore 12.00 di sabato 25 Gennaio. L’escursione potrà essere annullata da Tulime Onlus senza alcuna responsabilità nei confronti delle persone che hanno manifestato interesse ad aderire. Tulime Onlus si impegna a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale annullamento dell’escursione.