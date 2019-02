Jannah, il giardino di Allah: visita guidata alla scoperta del Parco del Genoardo

Un affascinante viaggio indietro nel tempo, condotto da Manuela Randazzo guida turistica autorizzata, tra le oniriche atmosfere dell'antico Parco del Genoardo, alla scoperta dei suoi gioielli meno noti come Villa Di Napoli, nel cui giardino si trovano i resti dell'antica Torre Alfaina e la Cubula, e il castello della Cuba - dall'arabo Qubba, "cupola", uogo per il riposo e il sollazzo regio soprannominato “il padiglione di delizie”, rappresentativo dell'architettura fatimita in Sicilia. La data e l’orario indicati sono suscettibili di variazione. L'evento sarà effettuato al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero e/o altre ragioni organizzative, lo staff si riserverà di annullare e/o posticipare l’evento in programma, comunicando tempestivamente eventuali modiche telefonicamente a tutti gli iscritti.