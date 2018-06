Weekend a Monte Iato: bambini alla scoperta di archeologia, storia e natura 

Archeologia, storia, natura a portata anche di bambini. Il weekend alla scoperta di Monte Iato prevede due appuntamenti, sabato e domenica, dedicati alle famiglie. Il Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici, che ha in gestione il parco archeologico di Monte Iato, in collaborazione con CoopCulture, propone gli appuntamenti Alla scoperta di Ietas ed Happy Family.

Qui troverete un teatro greco tra i più antichi della Sicilia e, nelle case a peristilio, uno dei rarissimi esempi di stanza da bagno dell’antichità, la città che un tempo era l’antiquarium Case D’Alia, dalla sua fondazione nel IX sec. a.C. circa, fino alla distruzione di Federico II del 1246. Ancora, il teatro greco, uno dei più antichi di Sicilia, l’agorà, le sontuose case a più piani che sorgono attorno al cortile porticato centrale.

Alla scoperta di Ietas

Ssabato 9 giugno, alle ore 10. Due tappe per questo percorso di visita unico, accompagnati da un archeologo si salirà con una navetta fino alla sommità del monte, per scoprire la bellezza della città antica di Ietas e il suggestivo paesaggio della valle dello Iato. La visita si concluderà, all’Antiquarium di Casa d’Alia, il museo che raccoglie una straordinaria collezione di reperti. Durata: 150 minuti. Costo: 5 euro, (gratuito per under 12) più 3 euro servizio navetta.

Happy Family!

Domenica 10 giugno alle ore 10. Esperienza rivolta alle famiglie, con laboratori tematici che renderanno la visita unica: dalla simulazione di uno scavo, fino alla “scoperta” del mito sempre attraverso il gioco. Accompagnati da un archeologo, si salirà con una navetta fino alla sommità del monte, per scoprire la bellezza della città antica di Ietas e il suggestivo paesaggio della Valle dello Iato. Laboratorio di archeologia per bimbi dai 5 ai 12 anni. Alle 11 è previsto un coffee break con una merenda per i più piccini a base di prodotti a km 0. Alla fine della merenda, intorno alle 11.30, all'interno dell'Antiquarium Case D'Alia inizia il laboratorio per bambini "Archeologi al lavoro - sessione di scavo": la storia e l’archeologia raccontate ai bambini, dalla simulazione di uno scavo, alla ricomposizione di reperti, alla catalogazione, alla caccia al tesoro, fino alla scoperta del mito attraverso il gioco. In collaborazione con BabyPlanner. Durata: 150 minuti. Costo: 12 euro, 5 euro per adulti, inclusa degustazione più 3 euro servizio navetta. Appuntamento alle 10 all'ingresso dell'area archeologica, per una visita all'antica città di Ietas. Le restanti attività si svolgeranno a seguire all'Antiquarium.